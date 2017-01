Julien Doré reprend la Javanaise en japonais (VIDEO)

2017 s'annonce radieuse pour Julien Doré qui continue de défendre son nouvel album. & est l'un des triomphes les plus marquants de cette saison (au point que le disque a atterri tout droit dans notre top des albums de chansons françaises de l'année) et c'est avec des singles efficaces comme Le Lac ou percutants comme Sublime & Silence qu'il s'est imposé dans les charts. Or, pour bien commencer cette nouvelle année, il nous surprend avec une reprise inédite et poétique de La Javanaise, titre phare de Serge Gainsbourg.

Ainsi, il nous offre une version japonaise de ce morceau mythique, autrefois interprété par un poids lourd de la chanson française. Comme Julien Doré, Serge Gainsbourg avait un univers, une poésie qui n'appartenaient qu'à lui et quelque part, il est presque logique de voir qu'aujourd'hui, c'est lui qui se mesure au monstre qu'il était. Le japonais peut être déroutant au premier abord mais ça, c'est simplement parce que nous n'en n'avons pas l'habitude. Julien Doré a dépoussiéré avec brio un morceau qui n'a jamais vraiment vieilli et on se demande si, un jour , il cessera de nous surprendre.