Julien Doré, Amir, Marina Kaye... Les artistes français font leur Carpool Karaoke (vidéo)

Impossible d'échapper au phénomène Carpool Karaoké dont la vidéo d'Adele avec James Corden domine le top de vidéos buzz de 2016. Le concept est simple mais très efficace. L'animateur du Late Late Show part en voiture avec les plus grandes stars de la planète et chante avec eux leurs plus grands tubes en plus de leur poser quelques questions. A ce jour, Britney Spears, Lady Gaga, Madonna, Bruno Mars, Justin Bieber ou encore Jennifer Lopez y ont participé pour un carton absolu. Pour fêter Noël en beauté, une vingtaine d'artistes français et étrangers ont accepté de se prêter au jeu avec des animateurs de RFM.

On retrouve ainsi les animateurs Elodie Gossuin, Karine Ferri, Justine Fraioli, Albert Spano, Vincent Richard, Pat Angeli et Leo Cuenca en voiture au son de la playlist de la radio. A leurs côtés se trouvent une vingtaine d'artistes plus motivés les uns que les autres pour un Carpool Karaoke 100% musical ! Julien Doré, qui vient de dévoiler le clip de "Sublime & Silence", se lâche complètement sur "Désenchantée" de Mylène Farmer tandis que Vianney se demande "où est le bonheur" ; qu'Amir danse sur "Happy" de Pharrell Williams ; Marina Kaye se laisse emporter sur "Le chant des sirènes" des Fréro Delavega et que LP se prend pour Whitney Houston sur "I Wanna Dance With Somebody".