Julian Perretta dans la Guest Room et le Top Virgin Radio le 3/02

Le dernier album de Julian Perretta sorti en mai 2016 cartonne encore et les singles I Cry et Miracle continue à tourner sur les ondes radiophoniques (dont celles de Virgin Radio !) Après son Karma Tour qui est passé par la capitale en octobre dernier, le chanteur anglais sera de retour dès le mois de prochain pour une série de dates, dont un concert à l’Elysée Montmartre à Paris le 13 mai prochain. En attendant de le retrouver sur scène, on vous propose de le retrouver dans le GuestRoom de Virgin Radio ce vendredi 3 février à 15h15, l’artiste répondra à toutes vos questions que vous pouvez poser dès maintenant sur les réseaux sociaux via le hashtag #GuestRoomVirginRadio. Julian sera ensuite dans le Top Virgin Radio avec Morgan à partir de 20h.

Pour suivre cette GuestRoom en live, comme si vous y étiez, rendez-vous ce vendredi 3 février à 15h15 sur la page Facebook officielle de Virgin Radio pour regarder l’enregistrement de l’émission avec Julian Perretta en direct. N’hésitez pas à réagir dès à présent sur les réseaux sociaux via le hashtag #GuestRoomVirginRadio. Il se murmure en plus que Julian pourrait nous dévoiler en exclu son nouveau single... Ne manquez pas le rendez-vous !