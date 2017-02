JP Cooper : Suivez son Lab Virgin Radio spécial en Facebook Live le 8/02 à 13h30

Si on peut être sûr d’une chose, c’est que le Lab de Virgin Radio en a vu de toutes les couleurs, et défiler sûrement tous les artistes de la terre (au moins !) JP Cooper viendra dans nos locaux à son tour demain mercredi 8 février. Si vous ne le connaissez pas encore, ça ne saurait tarder, l’artiste anglais s’apprête à conquérir la France après avoir envoûté son pays outre-Manche. Peut-être avez-vous déjà entendu September Song, un titre aux notes soul, pop et électro, à écouter tous les mois de l’année qui avait été notre Virgin Friday il y a quelques semaines ? Une interview ainsi qu’une petite session live acoustique en compagnie de Lionel sera à suivre en Facebook Live en direct sur notre page Facebook officielle !

Le premier EP de JP Cooper sortira dans le courant de l’année, et on l’attend déjà avec grande impatience, la voix touchante et les morceaux très mélodiques qu’on a pu entendre jusqu’à présent nous ont déjà entièrement séduits. Nous jouera-t-il quelques titres inédits dans le Lab Virgin Radio ? N’oubliez pas, l’émission sera à suivre demain mercredi 8 février en Facebook Live sur notre page officielle à partir de 13h30 ! Des révélations et encore un grand moment de musique en perspective dans les locaux de Virgin Radio !