JP Cooper : September Song, le Virgin Friday de la semaine à découvrir d'urgence

Vous l’avez découvert l’été dernier en featuring du hit Perfect Strangers de Jonas Blue, ne manquez pas le dernier single de JP Cooper September Song à écouter tous les mois de l’année ! L’artiste anglais qui cartonne outre-Manche s’apprête à conquérir la France, et on ne se fait pas trop de soucis, sa voix soul mêlée à un style pop aux quelques teintes électro devrait séduire un public de plus en plus large dans l’Hexagone. Du côté de la rédac’, on est déjà fan de ses morceaux très mélodiques et de sa voix qui nous touche en plein coeur. Le premier album de JP Cooper est prévue pour cette année, une sortie qu’on ne manquera pour rien au monde. En attendant, découvrez le clip de September Song, qui est notre Virgin Friday du jour !

Le Virgin Friday, c’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de la fin de semaine qui vous fait découvrir les derniers coups de coeur musicaux de votre radio préférée. Vendredi dernier, Ed Sheeran était à l’honneur avec son nouveau single Shape Of You et il laisse place cette semaine à l’Anglais JP Cooper. Son titre September Song est à écouter toute la journée sur Virgin Radio pour un vendredi placé sous le signe de la découverte !