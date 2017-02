God Only Knows, la très belle reprise John Legend et Cynthia Erevo aux Grammy Awards en écoute

VirginRadio.fr vous a fait vivre la soirée des Grammy Awards toute la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février. Une soirée émaillée par quelques hommages dont celui époustouflant deBruno Mars et The Time à Prince et celui très émouvant d’Adele à George Michael. Mais on a aussi pu voir un très bel hommage plus global, à tous les artistes qui sont disparus l’année passée dont Leonard Cohen, Debbie Reynolds ou encore Mohamed Ali. C’est John Legend et Cynthia Erivo qui ont interprété ce In Memoriam avec une reprise du célèbre God Only Knows des Beach Boys. Une séquence que vous pourrez revoir sur CSTAR, la chaîne rediffusera la 59ème cérémonie des Grammy Awards en intégralité le mardi 21 février à 20h50. Mais la bonne nouvelle c’est qu’une version audio officielle a également été dévoilée sur la chaîne YouTube de John Legend.

Cette version dépouillée du tube des Beach Boys était parfaite pour illustrer l’amour que les artistes réunis lors de la cérémonie éprouvent pour leurs pairs disparus l’an passé. John Legend n’était pas nommé cette année aux Grammy Awards, son album Darkness and Light étant sorti après la date limite d’éligibilité. Quant à Cynthia Erivo si elle est méconnue du grand public, c’est une star à Broadway. Elle y jouait de 2015 à 2017 le rôle de Celie Harris dans la comédie musicale The Color Purple ( adaptation du roman La Couleur Pourpre), pour lequel elle a d’ailleurs remporté cette année un Grammy Award du Meilleur Album de Comédie Musicale aux côtés, entre autres, de Jennifer Hudson et Danielle Brooks (Taystee de Orange Is The New Black ).