Jazir : Endless Night, son premier clip tout en sensualité dévoilé

Des jeunes producteurs émergents de la scène parisienne, il y a en a des tonnes mais il y en a toujours qui savent se démarquer. Le dernier en date qui a su attirer notre attention se nomme Jazir, qui vient de sortir son premier single Endless Night. Toujours à la quête de nouvelles découvertes musicales, Jazir propose un univers captivant, oscillant entre électro et r’n’b, le tout teinté de future beats. Par une musique tout en sensualité, son premier single Endless Night en featuring avec Major devrait accompagner vos soirées les plus agitées et vos nuits les plus intimes ! Une jolie pépite dont le clip a été réalisé par Teddy Delcroix, à découvrir sans plus attendre sur VirginRadio.fr.

Pour la petite histoire, le projet est né d'une démarche plutôt originale, de la rencontre entre Teddy Delcroix et Jazir qui ont décidé de travailler ensemble sur ce clip sans musique qui ne demandait qu’à être illustrer. Le producteur a alors composé Endless Night dont le son aérien et subtil est venu épouser à la perfection les images de cette chorégraphie voluptueuse témoignant de la symbiose parfaite entre l'Homme et son environnement. Une belle réussite pour un premier single, et on vous prévient, en 2017 il faudra définitivement suivre de près Jazir dont le premier EP arrive bientôt !