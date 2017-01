Jamiroquai dévoile son nouveau single "Automaton"

La semaine dernière, vous n’avez pas pu passer à côté de la mise en ligne du (court) teaser du nouvel album de Jamiroquai et l’annonce de leur participation à Musilac 2017. Le groupe anglais n’avait plus donné signe de vie depuis leur dernier album Rock Dust Light Star en 2010, soit depuis sept ans. Jay Kay et sa bande ont toujours su se renouveler au fil des albums, d’un style acid jazz pour les 3 premiers albums, le collectif est passé à des sonorités plus disco, punk et électro pour les suivants. Aujourd’hui en 2017, pour la sortie de leur prochain album Automaton le 28 mars prochain, la petite bande a l’air de s’orienter vers un style beaucoup plus électro si on en croit le premier single éponyme qui vient d’être dévoilé. On écoute Automaton, le nouveau titre électrique de Jamiroquai !

Quelques jours avant la sortie du huitième album de Jamiroquai, le groupe sera en concert à la Salle Pleyel le 28 mars à Paris pour une date exceptionnelle où le public aura certainement la chance de découvrir quelques titres d'Automaton avant tout le monde, et bien sûr de retrouver en live Cosmic Girl, You Give Me Something, Virtual Insanity et tous leurs plus gros tubes. La mise en vente des places est prévue pour ce vendredi 3 février et vous avez tout intérêt d’être très rapides, les Britanniques n’ont annoncé que deux concerts cette année en France, en tête d’affiche du festival Musilac 2017 et celle-ci dans la capitale ! Automaton est par ailleurs disponible en précommande par ici.