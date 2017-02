Jamiroquai : Cloud 9, le nouveau titre funky dévoilé

Tenez-vous prêts, Jamiroquai s’apprête à sortir son 8e album studio et c’est le monde entier qui attend Automaton de pied ferme ! La date de sortie de ce nouvel opus est prévue pour le 28 mars prochain, soit sept ans après le dernier Dust Light Star publié en 2010. Si les précédents albums du groupe anglais s’orientaient plutôt vers le disco et la funk, Automaton s’annonçait beaucoup plus électrique comme pouvait l’indiquer le premier single éponyme dévoilé. Un nouvel extrait a été diffusé hier soir à l’antenne de la BBC Radio 2 et chamboule toutes les prédictions jusqu'à présent sur le nouvel album, Cloud 9 sonne beaucoup plus funky et revient aux bases. Il est disponible par ici. Get ready pour Automaton, le monde risque encore de trembler aux rythmes du maitre Jay Kay !

Pour célébrer son retour, Jamiroquai a annoncé dans la foulée une série de dates à travers l'Europe, dont deux concerts en France. Un à la Salle Pleyel à Paris le 28 mars prochain (archi complet déjà), et un au festival Musilac 2017 le 16 juillet à Aix-les-Bains. Pas de panique pour ceux qui n'ont pas eu leurs places, les Anglais devraient revenir plus tard dans l'année pour nous présenter le live d'Automaton et nous replonger dans les années 90-2000 avec les tubes Little L, Virtual Insanity ou encore Cosmic Girl !