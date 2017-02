Jamiroquai : Cloud 9, le clip avec Monica Cruz dévoilé

Cela fait près de sept ans qu’on attend le retour de Jamiroquai, depuis la sortie du septième album studio Dust Light Star du groupe anglais en 2010. Tout est arrivé très vite il y a quelques semaines, un teaser posté sur la page Facebook puis un premier single plus tard, la date de sortie du nouvel album Automaton avait enfin été annoncée pour le 31 mars prochain ! Un second extrait de ce huitième opus a été diffusé à l’antenne de la BBC Radio 2, Cloud 9, un titre funky de Jamiroquai qui revient aux sources après le précédent morceau très électro qui en avait dérouté plus d’un. Le clip a été mis en ligne ce matin et surprise, on y retrouve l’actrice Monica Cruz qui rappellera l’adolescence de certains d’entre vous… À découvrir sans plus attendre ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Qui dit nouvel album, dit bien sûr nouvelle tournée, Jamiroquai partira cette année sur les routes pour une série de dates à travers l’Europe. Deux dates jusqu’à présent sont prévues en France, une à la Salle Pleyel à Paris le 28 mars prochain à quelques jours de la sortie d’Automaton (déjà archi complet) et une en tête d’affiche du festival Musilac 2017 le 16 juillet à Aix-Les-Bains. L’occasion parfaite pour découvrir Automaton en live et de (re)voir sur scène la bande de Jay Kay après une si longue absence !