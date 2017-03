Jamiroquai annonce de nouvelles dates de concert en France

L’excitation était totale lorsque Jamiroquai a enfin annoncé son retour après près de sept ans d’absence. Le groupe britannique avait commencé par teaser son nouveau single avec une courte vidéo avant que le titre Automaton ne soit dévoilé quelques jours plus tard. Tout est allé très vite ensuite, le prochain album Automaton a alors été annoncé pour le 31 mars (soit très bientôt oui !) ainsi que deux dates de concert, à Paris le 28 mars (parmi notre sélection de concerts) et à l’affiche du festival Musilac 2017 le 16 juillet. S’il reste encore des places pour Musilac à Aix-les-Bains, le concert parisien est archi complet et la capacité limitée de la Salle Pleyel avait fait pas mal de déçus. Ceux qui n’ont pas réussi obtenir leurs tickets devraient se réjouir, de nouvelles dates françaises viennent d’être ajoutées, à Paris, Toulouse et Nantes !

Dans le cadre de l’Automaton Tour, Jay Kay et sa bande seront de retour en concert à Paris le 29 novembre à l’AccorHotels Arena, le 22 novembre au Zénith de Toulouse et le 27 novembre au Zénith de Nantes. Une date anniversaire pour les dix ans de la mythique salle de l'O2 sera par ailleurs organisée le 24 juin à Londres. La billetterie ouvre ce vendredi 10 mars, nul besoin de vous préciser qu’il va falloir prendre très vite vos places avant qu’elles ne s’épuisent toutes ! En attendant, (re)découvrez le dernier clip Cloud 9 de Jamiroquai avec Monica Cruz.