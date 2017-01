James Corden remixe les chansons de Kanye West en soap opera

On vous le rappelle souvent, si le Carpool Karaoke de James Corden est probablement l’une des meilleures séquences de son Late Late Show, elle n’est pas la seule à nous faire énormément rire. Depuis quelques mois l’animateur britannique s’amuse à inventer des mini soap opera en utilisant les paroles d’un même chanteur. Après Taylor Swift et Beyoncé , c’est au tour de Kanye West de servir de scénariste à une séquence complètement déjantée. L’artiste étant au repos après une période difficile ( hospitalisation et arrêt de sa tournée) on est en effet pas prêt de le voir sur le siège passager de James Corden pour une session de covoiturage comme on les aime. On se console donc avec cette vidéo parodique très réussie.

Les acteurs Jessica Biel, Bryan Cranston, Giovanni Ribisi ont rejoint James Corden pour ce sopa opera intitulé The Bold and The Lyrical. Au programme, des paroles extraites de Diamonds From Sierra Leone, Runaway, Stronger, Gold Digger, Love Lockdown, Homecoming, Heartless, Monster, Famous, Fade, et bien d’autres tubes de Kanye West. Toutes transformées pour une comédie de marriage ! Avec en bonus un petit aparté où Bryan Cranston se mélange les pinceaux et chante quelques paroles du Hotline Bling de Drake. Un artiste qui sera peut-être au menu du prochain soap opéra de James Corden ?