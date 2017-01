James Arthur, Kungs.. on écoute quoi en janvier ?

Vous cherchez une motivation pour sortir du lit en ces matins hivernaux ? Mieux, vous avez désespérément envie d'oublier la grisaille ambiante ? Bonne nouvelle, Virgin Radio entame cette nouvelle année avec une playlist parfaite pour accompagner vos journées. On commence avec les artistes les plus incontournables de la scène électro que vous retrouverez à Strasbourg pour une nouvelle édition d'Electroshock* : Kungs, The Avener, Petit Biscuit, Ofenbach, Richard Orlinski et son fameux Heartbeat ou encore Madeon - ils sont tous là. Aussi, on a glissé le remix de The Missing (Cassius) par Domenico Torti que vous retrouverez avant tout ce beau monde le 27 janvier prochain. Notez aussi l'ajout de The Chainsmokers à cette playlist , All We Know étant le coup de coeur du Virgin Friday.

N'oubliez pas que la compilation Winter Pop 2017 est également disponible ! Et pour vous convaincre que c'est LA compil qu'il vous faut, on vous a mis nos coups de coeurs (Lukas Graham avec Mama Said, Birdy ft. Navii, The Strumbellas ou encore Crayon avec Give You Up). Parce que 2016 fut son année et parce qu'il est bien parti pour régner sur 2017, Amir est aussi de la partie avec le remix de On Dirait par Willy William. Vous l'aurez compris, cette playlist est placée sour le signe de l'électro. Alors pour équilibrer le tout, vous trouverez un live de Shawn Mendes, Julien Doré, l'excellent James Arthur qui nous a fait vibrer à la Gare du Nord il y a quelques mois ou encore The XX qui revient avec Say Something Loving.

* Sachez que vous pouvez gagner vos places pour l'Electroshock du 27 janvier à Strasbourg ! Alors ne perdez pas de temps !