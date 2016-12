James Arthur dévoile le clip "Safe Inside"

2016 aura marqué le grand retour de l'ex gagnant d'X-Factor UK James Arthur. A 28 ans, James avait séduit l'Angleterre lors sa victoire largement méritée du télé-crochet britannique avant de faire un carton avec sa reprise de "Impossible" ainsi que son premier album éponyme qui a suivi. Après plusieurs années de silence, l'interprète de "You're Nobody 'Til Somebody Loves You" est enfin de retour avec un second album "Back From The Edge" hautement acclamé par la critique et les fans. Après avoir dévoilé le clip de la ballade "Say You Won't Let Go", James a sorti le jour de Noël le clip de "Safe Inside".

Dans cette nouvelle vidéo, James Arthur montre l'évolution d'une jeune fille du nom de Laura, de son premier anniversaire à l'adolescence où elle vit les plus fortes expériences de sa vie. Le clip montre également l'amour du père pour sa famille et sa fille malgré les conflits avec cette dernière. James Arthur qui a affirmé dans l'interview exclusive pour Virginradio.fr que cet album était très personnel a donc réussi à peindre avec brio les émotions contenues dans les paroles de "Safe Inside". Le chanteur a promis une prochaine tournée en Europe dont un passage par Paris et ça sera l'occasion de le découvrir ou redécouvrir en live !