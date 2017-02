JAIN sacrée Artiste Féminine de l'année aux Victoires de la Musique 2017

Elle vient à peine de fêter ses 25 ans et visiblement, la jeune Jain a été gâtée ! Alors que Makeba a été élu Meilleur Clip aux Victoires de la Musique 2017, voilà qu'elle vient d'être sacrée Artiste Féminine. L'an passé, Jain était nommée dans la catégorie Révélation et un an plus tard, elle peut se vanter d'être l'heureuse propriétaires de deux Victoires. Son album est éclectique, multi-culturel et incroyablement lumineux ; c'est le disque qui nous aura fait danser et chanter une bonne partie de l'année.

Nommée aux côtés de Véronique Sanson et d'Imany, elle n'avait pourtant rien préparé : "Je pensais que ce serait Veronique Sanson !", a t-elle lâché la voix tremblante. Elle tremble, certes, mais ne se démonte pas. Jain remercie ses équipes, son label, son producteur et tous ceux qui ont cru en elle et allez savoir pourquoi, on se dit que ce discours sera suivi de quelques autres. Le règne de Jain ne fait que commencer, c'est une certitude !