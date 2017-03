A peine remise de ses deux prestations à l'Olympia qui n'ont pas laissé Twitter indifférent, Jain a dévoilé la vidéo lyrics de ce qui sera sans doute son nouveau single : Mr Johnson. Alors que l'entêtant Heads Up tourne déjà depuis quelques temps sur les radios (et depuis bien longtemps sur Virgin), la jeune toulousaine a décidé de sortir un autre hit en puissance de son premier album : Zanaka. Et fidèle à son amour du graphisme, qui fait désormais partie de sa signature, la chanteuse propose un clip confinant au court-métrage d'animation.

Ainsi, Mr Johnson est illustré par une silhouette patibulaire déambulant dans le métro New-Yorkais à la recherche d'un ailleurs. Une vidéo pop et colorée qui laisse présager un clip extrêmement travaillé dans la veine de Come et de Makeba qui atteignent à eux deux plus de 60 millions de vues sur Youtube. En revanche, Jain étant repartie sur les routes - elle sera notamment au Festival Rock en Seine 2017 aux côtés de The XX et Flume - il faudra patienter encore quelques temps avant de découvrir le véritable clip de Mr Johnson !