Jain, Julien Doré, Kungs... Toutes les nominations aux Victoires de la Musique 2017

C’est l’un des rendez-vous incontournables du mois de février : tous les ans, les Victoires de la Musique récompensent les meilleurs artistes musicaux français. La 32ème édition aura lieu le 10 février prochain en direct du Zénith de Paris et les nominations viennent juste de tomber ! Sans surprise, Jean-Michel Jarre et son « Electronica 2 : The Heart Of Noise » sont en compétition dans la catégorie Album de musiques électroniques face au jeune prodige Kungs (pour « Layers ») et au groupe Justice (pour « Woman »). Nous l’avions déjà constaté en établissant notre classement des meilleurs albums de chansons françaises de 2016, l’année écoulée a été un très bon cru ! Ainsi, l’album de Julien Doré « & » est sélectionné dans la catégorie Album de chansons, et celui d’Amir « Au cœur de moi » concourt dans la catégorie Album révélation. Nommée dans trois catégories dont celle d’Artiste féminine de l’année, la brillante Jain défendra également son clip « Makeba » face à celui de Yael Naim « Coward ». Vianney et Amir se disputeront le trophée de Chanson originale de l’année face à la grande Véronique Sanson tandis que Broken Back et L.E.J tenteront de décrocher le titre de Révélation scène. Vous pouvez dès à présent voter pour vos artistes favoris sur le site de France 2. Pour faire votre choix, voici la liste complète des nominations aux Victoires de la Musique 2017 :

Dans un instant, suivez ici l'annonce des nommés des #Victoires2017 de la Musique ! ♫ pic.twitter.com/HqXVwxZnTX — France 2 (@France2tv) January 10, 2017

Artiste féminine

Imany

Jain

Véronique Sanson

Artiste masculin

Benjamin Biolay

Vincent Delerm

Renaud

Chanson originale

« A kele nta » - MHD

« Et je l'appelle encore » - Véronique Sanson

« J'ai cherché » - Amir

« Je m'en vais » - Vianney

Album révélation

« Au cœur de moi » - Amir

« Claudio Capeo » - Claudio Capeo

« Les conquêtes » - Radio Elvis

Révélation scène

Broken back

L.E.J.

Minuit

Album de chansons

« & » de Julien Doré

« L’attrape-rêves » de Christophe Maé

« Palermo Hollywood » de Benjamin Biolay

Album rock

« Anomalie » de Louise Attaque

« Mystère » de La Femme

« Sebolavy » de Mickey 3D

Album de musiques électroniques ou dance

« Electronica 2 : The Heart of Noise » - Jean-Michel Jarre

« Layers » - Kungs

« Woman » - Justice

Album de musiques urbaines

« Hera » de Georgio

« My world » de Jul

« Sur le fil du rasoir” de Kool Shen

Album de musiques du monde

« Far from home » - Calypso Rose

« Musique de France » - Acid Arab

«Ne so » - Rokia Traore

Concert ou spectacle musical

Jain - Zanaka Tour

Ibrahim Maalouf - Red and Black light

Nekfeu en concert

Clip vidéo