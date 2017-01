Jain : Heads Up, la lyric video dévoilée

L’année 2016 de Jain a des airs de contes de fée. Après la sortie de son premier album Zanaka en octobre 2015, l’artiste française a connu une ascension fulgurante, devenant LA révélation de l’année et séduisant la France entière par ses lives étonnants et sa melting pop irrésistible. Zanaka a été l’un des albums les plus vendus de l’année 2016, et le nom de Jain apparaissait un peu partout dans la liste des nominés des Victoires de la Musique 2017, trois nominations en tout, auxquelles la chanteuse a encore du mal à y croire. Alors que sa tournée française se poursuit aux quatre coins de l’Hexagone, l’exploitation de Zanaka continue également. Après Come et Makeba, Heads Up s’apprête à défendre à son tour l’album. Découvrez la lyric video du titre que Jain vient de poster sur ses réseaux sociaux !

Dans cette lyric video signée Dalkhafine, on découvre les paroles de Heads Up où Jain nous invite à garder la tête haute pour la lumière, pour la vie, pour le temps où nous étions ouverts d’esprit et non pas dominés par la peur, rappelant que la vie est faite pour les amoureux… Un texte très inspirant ! Son dernier clip Makeba avait mis la barre très haute avec une vidéo très esthétique et visuelle à couper le souffle, on a donc hâte découvrir ce que Heads Up nous réserve. À ce jour Makeba comptabilise près de 4 millions de vues.