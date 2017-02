Jain : Gagnez des places pour ses concerts à l'Olympia les 6 et 7 mars

Jain a été incontestablement la grande gagnante des Victoires de la Musique 2017. À seulement 25 ans, la jeune Toulousaine cartonne avec son premier album Zanaka qui figure parmi les disques les plus vendus en 2016. Il faut dire qu’avec sa melting pop pétillante Jain apporte ce petit quelque chose de très rafraichissant sur la scène française et ses tubes Come ou encore Makeba sont complètement entêtants. Après une gigantesque tournée des festivals l’été dernier suivie de concerts à travers toute la France, Jain ne chôme pas, jamais, et sera de nouveau sur la scène de l’Olympia les 6 et 7 mars prochains le temps de deux dates exceptionnelles. Pour gagner vos places pour l’une de ces dates, c’est par ici !

Pour tenter de gagner vos places pour les concerts de Jain les 6 et 7 mars prochains à l’Olympia de Paris, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire, de bien renseigner vos coordonnées et la date à laquelle vous souhaitez assister, puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort et voir la chanteuse Jain en live. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement !