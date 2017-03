Jain à l'Olympia, revivez ses concerts du 6 et 7 mars

Depuis la sortie de son album Zanaka en novembre 2015, on arrête plus Jain ! Ce premier album a été l’un des plus vendus en 2016, et l’été dernier la jeune Toulousaine était un peu à tous les festivals de France. Partout où elle passait, elle séduisait un public multi-générationnel et la tornade Jain est même allée jusqu’à séduire une fanbase outre-Manche. D’ailleurs, même Chris Martin de Coldplay est fan de Jain ! L’interprète de Makeba était à l’affiche de deux dates de suite les 6 et 7 mars à l’Olympia de Paris, et comme à son habitude elle en a mis plein les yeux et plein les oreilles à tout le monde avec un show rodé et audacieux, et une toute nouvelle scénographie ! On fait le point avec les réactions Twitter des internautes sur ces deux soirées.

PHOTOS ???? - @Jainmusic était hier soir à L'Olympia de Paris ! Bravo ???????????? pic.twitter.com/siVkVe5ExJ — JAIN UP ! (@Jain_Up) 7 mars 2017

@Jainaka_ merci jain de ce superbe concert a l'olympia quelle pêche bonne route bises — levy (@levy59438085) 6 mars 2017