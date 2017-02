JAIN : 5 choses que vous ne savez sans doute pas sur la chanteuse

Jain a gagné gros aux Victoires de la musique 2017. Mais qui se cache derrière ce personnage de scène à la petite robe noire à col blanc ? Réponse par ici avec 5 petits secrets sur la chanteuse que vous ignorez surement !

1. Le vrai prénom de Jain, c'est Jeanne ! Elle s'est dit que ce pseudo l'aiderait à garder l'anonymat à ses débuts.

2. Le nom de son premier album "Zanaka" signifie "enfant" en malgache et rend hommage à sa mère qui est franco-malgache. On ne vous apprend sans doute plus que la jeune chanteuse de 24 ans a déjà vécu dans plusieurs contrées dont le Congo, Abu Dhabi ou encore Dubaï.

3. Jain est multi-instrumentiste et l'auteure-compositrice-interprète de toutes ses chansons. Elle a commencé par les percussions (la tabla d'abord, une percussion indienne) puis la guitare grâce à sa grande soeur.

4. Jain a deux sœurs dont elle est très proche. Elles portent toutes les trois un tatouage tribal sur le poignet qui représente un bonhomme à trois têtes. Ses deux sœurs chantent et l’une d’entre elles joue de la guitare. Jain a envie qu'elles participent à son prochain album et à ses concerts.

5. Parmi ses influences musicales, on retrouve Miriam Makeba, la chanteuse sud-africaine qui chante Pata Pata (qui donne nom à son deuxième single) mais aussi Alain Bashung, Otis Redding et Janis Joplin que ses parents écoutaient. Ses artistes préférés sont The Do, Christine and The Queens et Nekfeu. La chanteuse aimerait collaborer par ailleurs avec Kendrick Lamar ou Joey Bada$$.