Jabberwocky en tournée dans toute la France avec Virgin Radio

Le trio Jabberwocky qu’on avait découvert grâce à leur tube Photomaton fait enfin son retour en 2017 ! Camille, Emmanuel et Simon ont dévoilé il y a quelques semaines un EP surprise Make de Jabberwocky ainsi que le nouveau clip Late Nights en featuring avec Elisa Jo, deux ans après la sortie de leur premier album Lunar Lane. Comme le montre leurs 50 millions de streams, le groupe originaire de Poitiers a su séduire un large public grâce à son univers électro mélancolique et onirique, qu’on retrouve bien sûr dans les nouveaux morceaux. Pour fêter leur retour avec eux, et découvrir tout ça en live, rendez-vous sur une des dates de la tournée de Jabberwocky dont Virgin Radio est partenaire !

Pour aller voir Jabberwocky en live, direction l’Echonova à Vannes le 23/03, La Nouvelle Vague à Saint-Malo le 24/03, le Fuzz’yon à La Roche-sur-Yon le 25/03, le Mythos Festival à Rennes le 07/04, les 4 Ecluses à Dunkerque le 08/07, l’Olympia à Paris le 21/04 et le 05/05 au Château Rouge à Annemasse. Pour prendre vos places pour une de ces dates, c’est par ici !