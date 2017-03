Jabberwocky dévoile le nouveau clip "Late Nights" et un nouvel EP surprise

Le premier titre et premier hit de Jabberwocky Photomaton (2013) résonne encore aujourd’hui dans nos têtes et dans nos coeurs avec son univers électro délicieusement mélancolique. Le groupe originaire de Poitiers a sorti son premier album Lunar Lane en 2015, un carton également qui leur permet de faire une gigantesque tournée d’un an et demi, durant laquelle Jabberwocky avait mis le Dôme de Marseille au galop lors de la soirée Electroshock, et de conquérir des milliers de fans. Si on a l’impression de ne pas avoir entendu parler du trio formé par Camille, Emmanuel et Simon depuis un moment, les garçons n’ont pas chômé et sortent aujourd’hui vendredi 3 mars un nouveau single, un clip et un nouvel EP surprise, oui rien que ça ! On découvre tout de suite Late Nights en featuring avec Elisa JO extrait de l’EP Make.

À travers ce clip tourné dans les rues de Tokyo, on explore les nuits hantées de la ville sur fond d’un morceau efficace fidèle à l’ambiance onirique habituelle des Jabberwocky. Sur ce nouvel EP on retrouve également Tessa B. qui a notamment déjà collaboré avec Synapson sur le titre Honeymoon ou encore Allyson Ezell & Sly Johnson sur Rosebud. Hurly Burly quant est lui est un titre uniquement instrumental mais séduit par un côté rétro des plus sympathiques. Jabberwocky sera en concert à l’Olympia le 21 avril, avant la sortie d’un nouvel album ?