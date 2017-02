Insolite : Prenant des selfies avec son serpent, il se coince dans son oreille (photo)

Encore mieux que cette pauvre jeune fille qui reste coincée après avoir enfilé 100 couches de vêtements. Ashley Glawe, 17 ans, originaire de Portland (Oregon) aux Etats-Unis avait juste envie de prendre quelques selfies avec son python apprivoisé. Mais voilà, quand ce dernier a vu le trou dans l'oreille de sa maîtresse laissé par son écarteur (qui agrandit un trou comme son nom l'indique), il a naturellement voulu se loger dedans ! Impossible à dégager, elle doit se résigner à passer un coup de fil aux pompiers pour qu'ils puissent enlever l'animal de son lobe d'oreille...

Mais les pompiers n'ont rien pu faire et ont emmené la jeune fille à l'hôpital où les médecins ont enfin pu la délivrer du reptile en utilisant du lubrifiant... Juste avant, la jeune fille a décidé de commémorer ce moment en prenant un selfie à l'hôpital avec son serpent avant de le publier sur Facebook... Il n'en fallait pas plus à Ashley et Bart (le python) pour faire le tour des réseaux sociaux et des médias américains ! Après tout, il paraît que le ridicule ne tue pas...