Quand on commence à apprécier l’avocat, on l’aime pour la vie. Ce fruit qui compose d’innombrables recettes salées, sucrées, orientales, occidentales, traditionnelles, expérimentales… Bref, l’avocat est un aliment riche et gourmand, qui n’a pas fini de titiller vos papilles ! Les aficionados de ce fruit vont avoir de quoi se réjouir, un bar dédié à l’avocat du nom de The Avocado Show s’apprête à ouvrir ses portes en février prochain où vous le retrouvera sous toutes ses formes, de l’entrée au dessert. D’après le site Metro, un restaurant éphémère du même type avait investi Londres l’an dernier pendant deux jours et avait proposé notamment des avocat burgers, la tendance food de l’été dernier, des frites d’avocat ou encore des smoothies à base d’avocat. On peut donc imaginer à peu près les mêmes recettes pour The Avocado Show !

L’établissement s’installera dans le quartier branché de De Pijp d’Amsterdam, et ce sont Julien Zaal, Ron Simpson et Jaimes Van Heijie, des passionnés de cuisine, qui sont à l’origine du projet. Comme ils l’expliquent au site hollandais Algemeen Dagblad, « Les possibilités sont infinies. Notre seul et unique but est de remplir toutes nos assiettes de ce super fruit vert d’une manière ou d’une autre. » Parmi nos suggestions, on leur propose également la tarte à l’avocat et au citron vert (une vraie tuerie !), les pâtes à l’avocat ou encore l’houmous d’avocat !