Insolite : Saurez-vous retrouver la paire de jambes manquante ? C'est le nouveau casse tête du web!

Et c'est reparti pour un tour ! Parce que depuis l'histoire de la robe bleue ou dorée, le web s'est découvert une passion pour les illusions d'optiques, une nouvelle photo sème la zizanie sur la toile. Cette fois, il n'est pas question de la couleur d'une paire de tongs mais plutôt d'une paire de jambes manquante. Tout est parti d'un cliché posté sur la toile, sur lequel on voit six jeunes femmes. Jusque là, rien d'alarmant. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a six jeunes femmes pour cinq paires de jambes. Et là, c'est le moment où il faut aller chercher une loupe, des lunettes et, pourquoi pas, une lampe frontale.

Saurez-vous retrouver la paire de jambes manquante ?

En fait, de nombreuses combinaisons sont possibles. Pendant que certains attestent que la jeune femme postée au milieu fait un "grand écart", d'autres parieraient plus sur la deuxième jeune femme en partant de la gauche : en effet, comme le souligne Cosmopolitan, on aperçoit un (infime) morceau de peau et on observe également deux tons différents de noir. Est-ce assez pour prétendre que c'est bien la paire de jambes qui manquent ? Pas nécessairement. Sur le réseau social Reddit, la photo a fait sensation et tout le monde y va de son petit commentaire... En ce qui nous concerne, nous avons abandonné après avoir observé le cliché sous toutes les coutures. Si vous souhaitez vous prendre la tête une dernière fois cette année, nous vous souhaitons bien du courage !