Insolite : Rencontrez l'amour selon ce que vous détestez !

Tout le monde connait Tinder, l’application de rencontre qui vous met en contact avec des filles et des garçons selon leur géocalisation. On a tous déjà swipé à gauche (j’aime pas) ou à droite (j’aime) pour tenter de rencontrer quelqu’un pour un soir ou pour la vie. Il y a aussi ces sites de rencontres réservés aux gens ayant les mêmes passions, parait qu’ll en existe même pour les fans de la marque Apple ! Du coup, si on veut innover en la matière, il faut se montrer O-RI-GI-NAL et trouver le concept que personne n’a jamais exploité. Et si Hater, la nouvelle appli de rencontres avait tout compris ? Et si pour trouver l’amour 2.0 il fallait se retrouver en fonction des choses qui nous répugnent, au lieu de celle qu’on aime ? Rendez-vous le 8 février prochain pour le lancement de Hater, soit Rageux en français !

Parmi les options, vous pourrez par exemple indiquer que vous n’aimez pas le gluten free, les selfies ou encore le sport, et en discuter avec votre futur conquête. On dit souvent qui se ressemble s’assemble, et si on s’entendait aussi sur les choses qu’on n’aime pas, histoire de bien bitcher à deux dessus (Ne faites pas l’innocent, tout le monde adore ça !) Si vous n’avez pas encore trouvé votre bonheur parmi les applications déjà existantes, peut-être que Hater est fait pour vous, tentez l’expérience à partir du 8 février ! Et si vous parvenez à obtenir un date, voici l’heure idéale pour un premier rendez-vous.