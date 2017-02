Insolite : Quelle est la chanson qui rend les bébés heureux ?

Quand on devient parents, on signe pour de longues nuits passées à calmer son enfant et surtout, pour de longues journées faites de pleurs et de grognements. Bon, pas toujours -on vous l'accorde. Mais parfois, reconnaissons que nos chères têtes blondes nous en font voir de toutes les couleurs. Bien que tous ne pleurent pas en raison de leur prénoms improbables, il faut savoir faire passer la crise. Et selon le Time, des chercheurs auraient trouvé LA chanson qui rendrait les bébés heureux.

Avant que vous ne posiez la question, ce n'est pas Chained to the rythm de Katy Perry ou même Shape of You d'Ed Sheeran. S'ils ravissent les plus grands, ces artistes n'ont pas encore conquis le coeur des plus petits ! Par contre, le titre "The Happy Song" semble tenir ses promesses : Les chercheurs chargés de se pencher sur le sujet ont ainsi révélé à The Conversation avoir fait appel à Imogen Heap pour trouver le morceau parfait. Pour ça, ils se sont basés sur des études existantes (mais rares). Imogen Heap a composé pas moins de quatre titres que 26 bébés ont écouté ensuite. Au final, 20 des parents ont admis préférer le quatrième morceau et les expressions des bébés ont également penché dans la balance. Si vous ne savez plus quoi faire pour faire rire votre bébé, pourquoi ne pas essayer ?