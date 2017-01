Insolite : Pourtant mariée, cette femme est allergique à son époux

Chaque jour, on en apprend décidément des vertes et des pas mûres. Après l’histoire invraisemblable d’un homme décédé qui s’est réveillé dans un cercueil pendant ses funérailles, penchons-nous de plus près sur le cas d’une jeune femme de 29 ans qui est allergique à son propre époux. Le couple est marié, et pourtant, elle ne peut pas approcher son bien-aimé au péril de sa vie. Comme nous le rapporte Tuxboard, Johanna Watkins souffre d’une malade très rare du nom de syndromes d’activation des mastocytes qui fait qu’elle est allergique à peu près à tout ce qui est composé de produits chimiques, du plein air, de la poussière ainsi que de l’odeur de la plupart des gens (l’enfer, vous avez dit ?) Ces allergies provoquent chez elles éruptions cutanées, douleurs osseuses, pertes de consciences mais aussi chocs anaphylactiques.

Si sa maladie complique fortement sa vie sociale comme vous pouvez l’imaginer (elle est allergique à tout le monde sauf à son frère et sa soeur), ça n’a pas empêché Johanna de trouver l’amour et de se marier. Le couple vit ensemble chez des amis, mais dans des pièces séparées rendant leur vie conjugale un peu compliquée quand même. Par exemple, lorsqu’ils regardent un film, ils sont obligés de le faire chacun de leur côté, puis de s’envoyer des textos pour en parler. En voici un époux bien patient et compréhensif !