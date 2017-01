Insolite : Pour vivre une expérience incroyable, vous pouvez devenir gardien d'île en Tasmanie

En ce moment, nombreux sont ceux qui recherchent le calme et surtout le dépaysement. Pour preuve, cette famille qui recherche une nounou pour un tour du monde a dû recevoir quelques candidatures ! Or, le Département des Parcs et de la Vie Sauvage Tasmanien pourrait bien vous apporter cette sérénité tant prisée. En fait, ce même département est activement en tain de rechercher deux candidats qui auront les épaules pour garder l'île Maatsuyker - une petite situé à 10 kilomètre de la côte sud. Les veinards qui obtiendront le poste auront le choix de partir soit de mars à septembre, soit de septembre à mars et ce, pour les deux ans à venir. Notez que vous ne serez pas en contact avec la civilisation (sauf en cas d'urgence médicale, par exemple). Aussi, même si votre petite maison sera accueillante, il n'y aura ni la wi-fi, ni la télévision (autrement dit, ne prenez pas votre playstation pour passez le temps le soir).

Parce qu'il faudra vivre sur une petite surface, les agents en charge du recrutement préconisent que les candidats qui se présentent ensemble soient des amis proches ou même un couple, histoire de faciliter la cohabitation. Le travail consistera à veiller à l'entretien des bâtiments et des plantations, à prendre des notes sur tout ce qui passe au cours de la journée surtout, à faire des relevés météorologiques. Si jamais l'envie vous venait de postuler, rendez-vous ici. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 30 janvier !