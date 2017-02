Insolite : Pour ressembler à Britney Spears, il dépense 80 000 dollars en chirurgie

Être fan, c’est tout un art, une religion même pour certains, mais il arrive qu’une passion pour une célébrité aille un peu trop loin… C’est le cas pour ce Californien de 31 ans qui a déboursé 80 000 dollars en chirurgie esthétique pour 90 interventions dans le but de ressemble à son idole de toujours Britney Spears. En plus de la rhinoplastie, de l’injection de graisse dans les jours, de l’épilation au laser de son cuir chevelu, du collagène dans les lèvres ou encore du botox, Bryan Ray révèle avoir également dépensé 500 dollars chaque mois pour des crèmes préservant la jeunesse de sa peau. C’est peut-être un peu trop d’amour pour Britney Spears dont la bande annonce de son biopic vient d’être dévoilée. Le résultat en valait-il au moins la peine ? Jugez par vous-mêmes !

« Depuis que je suis jeune, il y a quelque chose chez Britney Spears qui, pour moi, la rend parfaite », confie Bryan au Daily Mail, « Maintenant, avec mon apparence, je veux faire du manequinat, j’adore imiter Britney Spears alors je veux continuer et voir où ça me mène. » En effet, sur son compte Instagram, beeray416 publie régulièrement des vidéos de lui entrain de chanter en playback les plus grands hits de la pop-star. Flippant, vous avez dit ? Au moins sa transformation n’est pas complètement ratée comme celle de ce fan de David Beckham qui a dépensé 2000 livres de chirurgie pour lui ressembler.