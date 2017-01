Insolite : Pixar confirme la théorie la plus WTF des fans en vidéo

Comment lutter contre le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année ? On a la réponse rien que pour vous sur VirginRadio.fr, même si ce jour maudit est loin maintenant. Sait-on jamais, c'est toujours intéressant pour l'année prochaine. Sinon, autre technique pour éviter la déprime : Les films Pixar. Depuis des années, les studios nous font rêver avec leurs longs-métrages tous plus cool les uns que les autres. De nombreuses théories ont vu le jour et la plus populaire est sans doute celle-ci. Selon les fans, tous les films Pixar se passeraient dans le même univers, à des époques différentes. Et avec cette nouvelle vidéo complètement dingue, vous allez vous poser des questions...

Alors techniquement, les studios n'ont pas confirmé la théorie, même si c'est ce que beaucoup de fans voudraient croire. Ce qui rend surtout dingue, c'est de voir à quels points tous les films sont connectés les uns les autres et ce... depuis des années ! Mais n'oubliez pas qu'il est très long de produire un long-métrage comme celui-ci et qu'il n'est pas rare que certains soient réalisés en même temps. Ceci pourrait expliquer ces différents "Easter Eggs" comme les nomment l'Internet. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les mystères et les trucs un peu étranges, vous ne serez pas tristes d'apprendre que X- Files pourraient être de retour sur les écrans en 2018 ! Vive la vie !