Insolite : Partir à New York pour 65 euros ? C'est bientôt possible !

Alors qu’on peine à cacher notre joie suite à l’annonce de la sortie de la comédie musicale de Lolita Malgré Moi, voici une nouvelle qui nous rend déjà heureux et qui va ravir les adeptes de voyages. La ville qui ne dort jamais va bientôt être accessible pour... 65 euros ! Si de nombreuses rumeurs évoquaient des avions supersonics permettant de voyager vers New York à la vitesse de l'éclair, il semblerait que la compagnie aérienne Norwegian n'ait pas perdu de temps pour satisfaire ses voyageurs avec du concret !

En effet, Norwegian Airlines devrait mettre en place des vols low cost (et c’est peu de le dire) pour relier Edimbourg à New York pour la modique somme de 56£ l’aller. Ces offres seront disponibles à partir de l’été 2017 mais en attendant, sachez que Norwegian propose déjà des vols Gatwick - New York pour 125£... Alors, partants pour un petit voyage ?