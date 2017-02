Insolite : Manger cet aliment sous la douche, l'expérience à faire au moins une fois dans sa vie

Envie de démarrer votre journée du bon côté et avec le sourire ? il semblerait qu'il y ait une façon d'être heureux tous les matins sans pour autant avoir à écouter cette chanson qui rend heureux les bébés. En effet, ces derniers temps une nouvelle tendance assez étrange semble avoir pris possession de la toile. Pour vous mettre de bonne humeur dès le matin il faudrait penser à manger une orange sous la douche. Sur Reddit, il existe même un forum spécialisé qui vante les mérites de cette expérience plus ou moins insolite. Le site irlandais Her affirme que sous la douche on ne risque pas de se salir avec le jus du fruit et avoir par la suite les doigts qui collent, et c'est la raison pourquoi il vaut mieux manger des oranges de cette façon.

i have found a subreddit of ppl who eat oranges in the shower, to avoid mess. https://t.co/Ytszy8bWsE pic.twitter.com/ECKQs0ygbS — brad esposito (@braddybb) 20 février 2017

Si manger trop gras nuirait à votre mémoire, manger des oranges influerait sur votre humeur du matin. Les adeptes de cette pratique matinale affirment que c'est un geste libérateur : "Il n'y a rien de plus génial que de manger une orange sous la douche. La mordre à pleines dents, sans se soucier du regard des autres, la dévorer sans avoir peur d'en mettre partout". Manger une orange le matin sous la douche serait donc l'un des nouveaux gestes à adopter pour bien commencer sa journée de bonne humeur. Cette pratique matinale fait désormais de plus en plus d'adeptes à travers le monde et continue de se répandre comme une trainée de poudre !