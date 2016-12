Insolite : Les personnages Disney en mode humain, ça donne quoi en 2016 ?

Alerte ! On a trouvé le Père Noël le plus sexy d'Instagram ! En ce jour béni, c'est tout ce qu'il faut ! Et des personnages de Disney en mode humains, aussi, parce qu'on ne s'en lasse jamais. C'est plus ou moins récurrent, on en retrouve régulièrement sur l'Internet et en cette fin d'année 2016, le site Brightside nous met du baume au cœur avec de nouveaux dessins franchement très réussis. En plus, il y en a pour tous les goûts parce qu'on retrouve les classiques, style Timon et Pumba, et les plus récents, genre Red de Angry Bird ou Chloé de The Secret Life Of Pet. Bref, pour tous les goûts. On vous laisse découvrir ça.

On le sait, vous aimez ce genre de choses et c'est un peu un cadeau de Noël de nous à vous, avec plein d'amour en prime ! Pour ce qui est de l'amour, on imagine facilement le "aww" que vous avez poussé en découvrant Nala et Simba, on est tous passés par là. Bref, une franche réussite encore pour cet artiste de la plateforme Brightside, bravo à lui ! Sinon, si vous avez d'autres passions, elles seront aussi récompensées. La preuve : Un parc d'attraction de la cuisine italienne va ouvrir ses portes ! Elle est pas belle la vie ?