Insolite : Les films d'horreur sont bons pour la santé !

Les films d’horreur, c’est un peu la preuve du masochisme de l’homme. On a peur, on tremble, on se cache les yeux et pourtant on adore en regarder. Que ce soit The Ring, dont le nouveau remake sort le 1er février, Massacre à la Tronçonneuse ou encore Shining, les classiques du genre sont nombreux et si à chaque fois que vous les visionnez vous vous demandez pourquoi vous vous infligez cette souffrance, sachez qu’en réalité vous prenez soin de vous, ils seraient bons pour la santé ! Tout d’abord d’un point de vue psychologique, ils sont bénéfiques pour le moral et diminuer l’anxiété. Se retrouver devant des personnages auxquels on ne s’attache pas et pouvoir prévoir qu’ils vont mourir ou non nous donne un sentiment de contrôle très réjouissant.

Les films d’horreur développent également l’empathie et peut susciter une remise en question sur ses propres pulsions violentes. Enfin, sur le plan physique, sachez que les films qui font peur peuvent vous faire maigrir. Quand on a le corps tendu comme jamais, il brûle des calories, jusqu’à plus de 150 pour les long-métrage les plus flippants. Vous savez ce qu’il vous reste à faire en ce temps de grand froid, un film d’horreur, une couette et un(e) amoureux(se) pour se refaire une santé !