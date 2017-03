Insolite : La pub Intermarché qui émeut toute la France

Le plus souvent, faire ses courses est une torture. On erre dans les rayons, on achète tout et n'importe quoi parce qu'on a oublié la liste et pour finir, on fait la queue en caisse. Bref, on donnerait tout pour éviter de se charger de cette corvée. Mais avec sa dernière pub, la chaîne de magasins Intermarché devrait vous faire changer d'avis. Mieux, elle devrait vous donner envie d'aller faire courses et même de pousser votre caddie en chantant. La preuve avec cette vidéo de trois minutes.

On commence avec une bande de potes qui, visiblement, ne sait pas ce qu'est un légume vert. Sur le tapis, on retrouve des cheeseburgers et du ketchup (tout ce qu'un jeune de 20 ans est susceptible d'avaler). Sauf que dans le lot, il y en a un qui tomber amoureux de la caissière. Et en voyant son air lorsqu'elle scanne ses articles, il se dit qu'il est temps qu'il change ses habitudes. Voilà comment on assiste à sa transformation : l'achat de sa première salade, ses premiers essais culinaires... peu à peu, il devient un véritable cordon bleu qui fait attention à son alimentation. On ne vous révèlera pas la fin mais quand on nous dit que cette vidéo a ému la France, on comprend pourquoi ! Et Si les couples se disputent à Ikea, on préfère vous annoncer que chez Intermarché, ils se forment.