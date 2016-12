Insolite : Elle lègue sa fortune à des chats

C'est l'histoire insolite (et mignonne) de cette fin d'année. A Albertville, une femme de 92 ans décédée en janvier dernier avait préparé quelques recommandations assez surprenantes. En effet, comme le rapporte France Bleu, la dame en question a choisi de léguer sa fortune à la mairie. Ainsi, elle souhaitait laisser son appartement d'une valeur de 100 000 euros ainsi qu'une coquette somme de 200 000 euros. Or, la mairie n'aurait touché cet héritage qu'à une seule et unique condition, que cette somme soit dédiée "au bien être et à l'entretien des chats".

Si tout cela peut paraître surprenant, il faut savoir qu'Eugénie Bernier avait l'habitude de son vivant de se consacrer aux chats. Elle s'occupait d'eux dans une association qui, malheureusement, avait peu de moyens. En ce qui concerne l'héritage, la maire de la ville compte prendre six mois pour déterminer ce qu'elle fera de cette somme. L'idée d'un refuge plane dans l'air mais pour l'heure, rien n'est moins sûr. En tout cas, les chats peuvent se féliciter d'avoir une marraine généreuse !

Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons croisé pas mal d'âmes généreuses en 2016. On se souvient de cet homme qui avait partagé ses gains à l'Euromillions avec ceux qui en avaient besoin ou encore de cet homme qui avait légué sa fortune à son village.