Insolite : Décédé, il se réveille dans un cercueil pendant ses funérailles

Alors qu'une famille du village de Sichuan en Chine, prépare les funérailles du père de famille, elle a eu droit a une sacrée surprise digne de cette maison hantée. Voilà que l'homme de 75 ans frappe à l'intérieur du cercueil demandant alors à son fils "ce qui se passe" ! Pourtant le matin du 8 janvier, ce monsieur avait bel et bien été déclaré mort nous apprend la presse locale. Atteint d'un cancer de l’œsophage, il était alité depuis quelques jours. Son fils avait alors constaté qu'il ne respirait plus. Son corps étant froid et ne bougeant plus, il avait été placé dans son cercueil quelques heures après.

Préparant activement les funérailles, la famille était bien occupée. Mais le fils Huang entend du bruit venant du cercueil de son papa avant de remarquer que le couvercle a un peu bougé. Oui, son père est bien vivant et tente de le lui dire en tapant avec ses bras et ses jambes ! Depuis, il est délivré et sa santé semble stable... Encore une de ces histoires inexpliquées du Virgin Tonic qui font flipper !