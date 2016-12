Ces lycéens vont probablement faire parler d'eux. Si on apprenait il y a peu de temps qu'un Français sur deux est complexé par ses dents, ces étudiants semblent à première vue, peu complexés par leur physique et c'est bien ! À l'occasion de la photo de classe qui terrifie chaque année les jeunes (le bouton de fièvre qui sort la veille ou les yeux fermés sur la photo, on connait), cette classe de terminale en sciences et technologies du design et des arts appliqués d'Avignon a décidé de redoubler d'inventivité. Accompagnés de deux de leurs professeurs, ces étudiants ont immortalisé leur photo de classe en posant...nus !

Insolite : Ces élèves ont fait leur photo de classe NUS !

Comme vous pouvez le voir, des pancartes de "censure" cachent bien évidement les zones intimes de leurs corps mais le résultat reste culotté et original. Partagé sur les réseaux sociaux, le cliché a beaucoup plu aux internautes de Facebook et Twitter ! L'un des étudiants a affirmé : "On voulait se souvenir de notre cursus "un peu particulier" de manière tout aussi particulière." Et c'est un challenge réussi puisque la photo connait un succès incroyable autant sur internet que dans les journaux.