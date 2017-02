Insolite : Ce papy de 74 ans distribue des cookies au cannabis pendant la messe et se fait arrêter par la police !

Chaque jour on assiste aux histoires plus incongrues les unes que les autres. Celle-ci tape très fort et concerne la ville de Bloomington dans l’Indiana. Après la traditionnelle messe du dimanche à l’Eglise de St John the Apostle, des personnes se sont senties nauséeuses, étourdies et avec des difficultés à suivre le cours de leurs pensées. Elles sont rendues paniquées chez le médecin qui leur a alors diagnostiqués tout simplement une consommation de cannabis en grande quantité, et non pas une maladie grave. Sauf qu’aucun n’en avait consommé, du moins à leur connaissance. En réalité, un certain Brian Jones âgé de 74 ans avait apporté des cookies à l’huile de cannabis à la messe de dimanche et leur en avait distribués.

Dans un premier temps, il a nié connaître tous les ingrédients de ses biscuits magiques, avant que la police ne découvre chez lui des capsules d’huile de cannabis chez lui. Le papy s’est alors rendu à la police et a avoué les faits. Arrêté, il est aujourd’hui accusé de félonie et utilisation d’huile de cannabis à des fins non-médicales. S’il voulait seulement pimenter un peu ses recettes, peut-être aurait-il mieux fait de se contenter de pâte à tartiner au cannabis sans pour autant la partager avec des gens non consentants ?