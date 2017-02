Insolite : Ce bar vous propose de la bière gratuite dès qu'il se met à pleuvoir

L’hiver, le mauvais temps, les jours qui se raccourcissent… En ce mois de février, on ne peut pas dire que c’est la joie tous les jours ! Au Royaume-Uni notamment, la réputation du pays (à juste titre) veut qu’il y pleut quasiment tout le temps. C’est pourquoi le bar London Pride a décidé de remonter le moral des Londoniens en leur proposant une pinte de bière GRATUITE à chaque fois que les gouttes noieront la ville ! Profitez en, en plus la bière est bonne pour le cerveau selon la science. Pour obtenir votre breuvage, il vous suffira de suivre le compte @London_Pride sur Twitter puis de le mentionner avec le hashtag #WhenItRainsItPours dès qu’il commence à pleuvoir sur la capitale anglaise. Une belle pinte de blonde (ou tout autre type de bière) vous attendra sagement au comptoir. Qu’est-ce que vous attendez encore pour aller y faire un tour ?

« Quand la pluie tombe du ciel, la bière coule de nos pompes », si on ne croit le slogan de l’enseigne London Pride dont on salue la belle initiative. Surtout dans une ville comme Londres largement réputée pour son mauvais temps et ses pluies incessantes et dont les pintes de bière ne figurent pas parmi les moins chères au monde. Rien de mieux qu’un petit verre (gratuit qui plus est) pour se remonter le moral !