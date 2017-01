Comment lutter contre le Blue Monday ?

Non, le Blue Monday n'est pas le jour où vous risquez le plus de vous faire plaquer ! Ce "lundi bleu" est considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Et selon les calculs d'un psychologue britannique, il tomberait le troisième lundi du mois de janvier, soit aujourd'hui. En effet, le scientifique avancerait que cette journée maudite rassemblerait toutes les pires situations qu'un être humain puisse connaître : le début de la semaine (et donc la fin du week-end), le froid, la grisaille, les fêtes qui sont loin et enfin un budget serré puisque le salaire est encore loin...

Si le Blue Monday est déjà en Top Tendance sur Twitter, pas de panique ! La France n'a peut-être pas le moral au beau fixe mais il existe des moyens simples et efficaces pour lutter contre cette morosité ambiante : se lever tôt, faire du sport ou encore écouter de la musique. Ces activités qui créent de l'endorphine, cette hormone du bonheur, sont en effet les anti-depresseurs parfaits pour contrer les effets de ce Blue Monday. Bien entendu, rien de révolutionnaire dans ces recommandations, ce lundi bleu n'a pas même de réelles origines scientifiques, mais être heureux demande parfois peu d'efforts...