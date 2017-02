Il obtient un accès VIP en modifiant la bio Wikipédia du groupe qu'il est venu voir en concert

Il n'y a que la foi qui sauve ! Alors qu'Adam Boyd se trouve très mal placé pendant un concert du groupe The Sherlocks à l'Albert Hall de Manchester, il décide de tout faire pour y assister dans de meilleures conditions. Hop, ni vu, ni connu, il modifie la page wikipédia du groupe où il précise qu'il est le cousin du chanteur en personne. Il ajoute même que c'est lui qui a inspiré le premier single de The Sherlocks... Le jeune Anglais tente ensuite le tout pour le tout en essayant de rentrer dans la zone VIP de la salle de concert... Sauf que, comme il le raconte sur Facebook, ça marche !

Il fallait oser !

"J'ai encore du mal à y croire" explique Adam Boyd dans The Sun. "J'ai vu l'entrée VIP et j'ai dit à mes potes 'je vais essayer d'y accéder', ils m'ont pris pour un fou et m'ont dit que je n'allais pas y arriver [...] "J'ai alors eu l'idée de modifier leur page Wikipédia et de m'inclure dedans". En effet, l'historique des modifications sur la page Wikipédia du groupe permet de constater son subterfuge. Si cette phrase a depuis été retirée de la bio, on peut saluer sa technique ! Dans le même genre, il y a aussi l'histoire de ce fan de The Chainsmokers qui se retrouve en tournée avec eux en raison de sa reprise bluffante du duo !