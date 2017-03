IHeartRadio Music Awards 2017 : Adele, Justin Bieber, The Chainsmokers... Le palmarès de la cérémonie

Après les Grammy Awards, les Brits Awards ou bien les American Music Awards, c’était au tour des iHeartRadio Music Awards de récompenser les artistes qui ont marqué l’actualité musicale de l’année écoulée. La cérémonie est également l’occasion pour vos idoles de présenter leurs derniers titres en live, Katy Perry, Ed Sheeran ou encore The Chainsmokers étaient de la partie pour des prestations enflammées. Justin Bieber, Rihanna ou encore Sia étaient notamment nommés aux iHeartRadio Music 2017, ont-ils remporté un prix cette nuit ? Qui ont été les grands gagnants de la soirée ? Découvrez le palmarès de la cérémonie qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 5 mars en Californie !

CHANSON de l'année : Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake

ARTISTE FÉMININE de l'année : Adele

ARTISTE MASCULIN de l'année : Justin Bieber

RÉVÉLATION de l'année : The Chainsmokers

GROUPE/DUO de l'année : twenty one pilots

RÉVÉLATION POP de l'année : The Chainsmokers

ALBUM POP de l'année : 25 - Adele

CHANSON ROCK ALTERNATIF de l'année : Heathens - twenty one pilots

ARTISTE ROCK ALTERNATIF de l'année : twenty one pilots

ALBUM ROCK ALTERNATIF de l'année : Blurryface - twenty one pilots

CHANSON ROCK de l'année : Bang Bang - Green Day

CHANSON DANCE de l'année : Closer - The Chainsmokers ft. Halsey

ARTISTE DANCE de l'année : The Chainsmokers

ALBUM DANCE de l'année : Collage - The Chainsmokers

PAROLES de l'année : Love Yourself - Justin Bieber

COLLABORATION de l'année : Work - Rihanna ft. Drake

Si Adele et Justin Bieber s'en sortent plutôt bien avec l'honorable score de deux awards chacun, les grands gagnants de 2017 sont incontestablement The Chainsmokers et twenty one pilots ! The Chainsmokers repart avec pas moins de cinq prix dont ceux de l'artiste, la chanson et l'album dance de l'année, tandis que twenty one pilots totalise quatre récompenses dont l'artiste, la chanson et l'album rock alternatif de l'année ! Le palmarès complet par ici.