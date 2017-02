C’est du lourd ! Iggy Pop et les Red Hot Chili Peppers sont les guest stars du nouveau film de Terrence Malick « Song to Song ». Découvrez vite la bande-annonce !

C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Consacré à l’industrie de la musique, Song to Song suivra la vie tumultueuse de deux couples évoluant sur la scène musicale d’Austin au Texas. Pour cette nouvelle production, le réalisateur Terrence Malick a réuni un casting quatre étoiles : d’un côté Rooney Mara et Ryan Gosling, de l’autre Natalie Portman et Michael Fassbender. Mais aussi une sacrée brochette de stars du rock parmi lesquelles Iggy Pop et Flea (le bassiste des Red Hot), que l’on peut apercevoir dans la bande-annonce dévoilée ce week-end. Regardez !

Selon les rumeurs, Arcade Fire, Patti Smith ou encore Florence and the Machine devraient eux-aussi faire partie du casting rock’n roll du nouveau Terrence Malick. Rooney Mara et Ryan Gosling incarneront un couple d’auteurs musiciens tandis que Michael Fassbender se glissera dans la peau d’un magnat de la musique dont Natalie Portman tombera folle amoureuse. Selon le synopsis, tous tenteront de connaitre la gloire « dans un paysage rock’n roll de séduction et trahison ». Le film sera projeté en avant-première le 10 mars lors du SXSW Film Festival d’Austin et sortira en France le 7 juin prochain.