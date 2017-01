High School Musical : Vanessa Hudgens et Ashley Tisdale improvisent une réunion musicale (vidéo)

Un beau cadeau de début d'année ! Ashley Tisdale et Vanessa Hudgens, stars de High School Musical, dont il y aura un quatrième volet, dévoilent leur tout premier duo après 11 ans d'attente ! Sur sa chaîne Youtube, Ashley Tisdale annonce fièrement sa BFF, invitée spéciale de cette session musicale (elles n'avaient même pas eu droit à un duo pour High School Musical). Vaut mieux tard que jamais ! Les voilà qui reprennent "Ex's and Oh's" d'Elle King accompagnées par le mari d'Ashley Tisdale, Christopher French.

Un moment intimiste au top pour les deux copines, qui ont l'air absolument ravi de chanter en duo ! Leurs voix fonctionnent super bien ensemble en harmonie sur les refrains. Il n'y a plus qu'à souhaiter un second duo, voire un remake de High School Musical à elles deux ! On apprécie leur complicité qui finit en éclats de rires à la fin du morceau... De son côté Zac Efron est à l'affiche du remake de Baywatch, dont voici la bande annonce très sexy.