Her : HER TAPE #2, la date de sortie du nouvel EP dévoilée

Her a sorti son premier EP HER TAPE #1 l’an dernier et a connu un succès retentissant à travers le monde entier avec un univers pop soul sensuel autour du thème de la femme sous toutes ses coutures. Le titre Five Minutes notamment, avait ce petit quelque chose d’obsédant et avait même été notre coup de coeur Virgin Friday il y a quelques mois. Le duo formé par Victor Solf et Simon Carpentier risque de faire beaucoup parler de lui cette année, et nous a ENFIN dévoilé la date de sortie pour la HER TAPE #2, suite logique de leur premier opus sur le même fil conducteur de la gente féminine. Rendez-vous le 11 avril prochain pour découvrir les nouveaux morceaux des frenchies de Her, et le 10 mars pour la publication du nouveau single Swim !

Les Her sont actuellement sur les routes d’une grande tournée en France et en Europe, et joueront notamment à guichet fermé à la Gaité Lyrique le 11 avril prochain. Ils seront à l’affiche d’une série de festival cet été, à Beauregard, aux Pays-Bas ou encore en Angleterre. Et parce qu’on en finit plus avec les bonnes nouvelles pour Her, Victor et Simon sont également ambassadeurs de la campagne 2017 de l’ONU HeForShe pour l’égalité des sexes du 8 au 15 mars avec la chanteuse Louane Emera !