Her dévoile son nouveau titre "Swim" et la tracklist de "HER TAPE #2"

Si vous ne connaissez pas encore Her, il va falloir y remédier de toute urgence. Le duo pop soul séduit partout où il passe, et commence à sérieusement faire parler de lui. Il y a quelques mois d’ailleurs, le hit Five Minutes de Her était notre coup de coeur Virgin Friday de la semaine. Après le succès retentissant l’an dernier du premier EP HER TAPE #1 à travers le monde entier, les Frenchies s’apprêtent à sortir leur deuxième EP HER TAPE #2, toujours dans la lignée de cet univers sensuel autour de la gente féminine. Ce nouvel opus a été annoncé pour le 7 avril prochain et son premier extrait Swim vient d’être dévoilé pour notre plus grand plaisir. Découvrez le nouveau titre engagé de Her et la tracklist de HER TAPE #2 !

1. Intro

2. Blossom Roses

3. Queens

4. Interlude

5. Jeanie J

« Donald Trump a été élu président des Etats-Unis et Marine Le Pen nous menace. Notre message est simple : ne perdons pas espoir, nageons à contre courant », écrivent Simon et Victor sur leur page Facebook pour annoncer leur nouveau titre entre choeurs et claquements de doigt irrésistibles. Her sera dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 12 mars aux côtés de Milky Chance et Fréro Delavega. Retrouvez les également sur les routes de leur grande tournée européenne qui passera notamment le 11 avril prochain à la Gaité Lyrique.