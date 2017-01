Harry Potter : Welcome To The Magic School III, le best of de la convention parisienne

Samedi 14 janvier, 8h. Attendre sur le quai d'une gare un RER B qui, pour une fois, ferait office de Poudlard Express ne me serait jamais venu à l'idée. Et pourtant, quelques fans privilégiés ont bravé le froid polaire ce week end pour se rendre à la convention Harry Potter Welcome To The Magic School III organisée par People Convention. Au programme, des activités ciblées pour les fans et, bien sûr, les panels auxquels ont assisté Evanna Lynch (Luna), Alfred Enoch (Dean), Davon Murray (Seamus), Sean Biggerstaff (Olivier Dubois), Mark Williams (Mr Weasley) et Josh Herdman (Gregory Goyle) . Bref, que du beau monde. Vous imaginez bien qu'avec tout ça, nous n'avons pas été déçus du voyage (même si un portoloin nous aurait clairement été utile pour échapper à la vague de neige).

On ne vous apprend rien en vous disant que ce qu'il y a de mieux dans les conventions, ce sont les cosplay. Avec 90% des fans vêtus en élèves de Poudlard, on se serait presque cru un jour de rentrée scolaire à l'école de Magie. Et c'est justement ça qui est génial. Dès le départ, le ton est donné, Harry Potter et son univers deviennent une réalité. Au milieu de la foule d'élèves, on croise parfois quelques personnages issus des Animaux Fantastiques (Queenie ou un Newt Scamander plus vrai que nature) et on se rend compte que l'on ne serait même pas surpris de voir un Niffleur passer.

Parce que la fanbase d'Harry Potter fait partie de celles qui maîtrisent le mieux leur sujet, des quizz ont été préparés. Mais attention, on ne vous parle pas de quizz faciles, avec des devinettes qu'on trouverait dans un Carambar. Là, les questions sont pointues. J'ai près de 15 ans d'Harry Potter à mon actif et des questions m'ont littéralement laissée muette : du genre, "quelle est la couleur du dragon qu'Harry pioche dans la Coupe de Feu ?" . C'est ça qui est bien en convention : le tout est organisé par des fans POUR les fans (le dragon était vert, pour info). D'ailleurs, mention spéciale au Pr. Trelawney et à son cours d'Arithmancie. Si jamais vous voulez briller en société ou si vous ne savez pas quoi raconter à votre tante au prochain repas de famille, n'hésitez pas à étaler votre science : "Tu savais que la Chiromancie était un art divinatoire qui consiste à lire les lignes de la main ?" - vous verrez, ça fera son effet.

Bien sûr, le plus intéressant dans les conventions, ce sont les panels. Et pour le coup, la brochette d'acteurs présents n'a déçu personne. Certains faisaient leur baptême, d'autres étaient habitués... mais tous se sont prêtés au jeu dans la même bonne humeur. On aura appris que les acteurs Alfred Enoch et Davon Murray (Seamus et Dean) auraient été pour une relation entre les deux personnages (au plus grand bonheur des fans), qu'Alfred Enoch a fait le test de Pottermore pour être sûr qu'il serait bien un Gryffondor, que Mark Williams est incapable de différencier Fred de George contrairement à sa femme Molly et que pour Evanna lynch, "Luna est un personnage qui vit dans le présent, qui ne se soucie pas du passé et qui ne s'inquiète pas de l'avenir". Et ça, à nos oreilles, ça rime comme une leçon : le monde manque de Luna Lovegood tant nous devrions tous prendre exemple sur son personnage.

Au delà des Cosplay, des panels et des différentes activités organisées, ce qui nous aura le plus frappés reste l'intemporalité d'Harry Potter. Comme nous, des fans ont grandi avec la saga mais c'est avec plaisir que nous avons pu constater que le phénomène perdure. On ne va pas se mentir, vois une tête blonde de 7 ans à peine s'avancer dans sa robe de sorcier pour poser une question à un acteur, c'est la chose la plus adorable qui soit - nous sommes sûrs que même Voldemort aurait été touché. Toujours est-il que même 20 ans plus tard, Harry Potter fascine, passionne et fait rêver. Ceux qui aimaient la saga hier continuent de la chérir et de la transmettre et même si la magie continue avec les Animaux Fantastiques, nous ne pouvions pas être plus ravis.

#INFO La quatrième édition de la convention #WelcomeToTheMagicSchool aura lieu le 13 et 14 Janvier 2018 !! @peoplecons — Celebrities in Paris (@CelebsinParis) 15 janvier 2017

Notez qu'une quatrième édition de la convention a été annoncée pour 2018, les 13 et 14 janvier.